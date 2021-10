Rinnovo, Brozovic scopre le carte. Inter, fiducia intatta: ecco la proposta

Il centrocampista croato, in scadenza a giugno, nelle prossime settimane discuterà i termini del prolungamento

Ufficializzato il rinnovo di Lautaro Martinez, in arrivo quello di Nicolò Barella , l'Inter è pronta a cambiare tavolo: il prossimo prolungamento da discutere sarà quello di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Le parti, come scrive La Gazzetta dello Sport, si incontreranno a breve e, nonostante i rinvii precedenti, la fiducia sulla possibilità di trovare un'intesa rimane intatta.

"La terza partita, invece, è ancora (quasi) tutta da giocare. L'Inter e Brozovic si incontreranno a breve, alla presenza del papà del giocatore e dell'avvocato di famiglia. Qui il centrocampista scoprirà le carte: alla società non ha ancora fatto pervenire una richiesta ufficiale. Ma in casa Inter non pensano che dietro ci sia un altro club: il ritardo è semmai dovuto ai continui cambi di agente del centrocampista. Ecco perché la fiducia resta intatta, anche se il croato non potrà avere i margini di crescita percentuali dei due colleghi nel prossimo accordo. Piuttosto, è verosimile che l'Inter possa proporgli più o meno la stessa base contrattuale di Barella, ovvero 4,5 milioni netti a salire. L'Inter si aspetta di chiudere il discorso a breve, comunque entro Natale. La penna ha inchiostro sufficiente per un terzo autografo".