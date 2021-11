Rinnovo Brozovic, l’entourage tentenna. “Ma qualcosa negli ultimi giorni è cambiato e…”

Il tema legato al rinnovo di Marcelo Brozovic tiene banco in casa Inter. Il Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti

"Finora Marotta e Ausilio non sono riusciti a incontrare i suoi rappresentati nonostante li abbiano invitati più volte per un primo incontro a Milano. Il padre e l’avvocatessa che curano gli interessi di Marcelo non hanno ancora trovato il tempo per fare una visita in viale della Liberazione, ma qualcosa negli ultimi giorni è cambiato e l’entourage del centrocampista ha dato l’ok a vedersi “a breve”. Possibile che il faccia a faccia arrivi la prossima settimana o quella successiva, dopo il match di Champions a San Siro contro lo Shakhtar", spiega il quotidiano.