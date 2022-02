Rinnovo Brozovic, manca solo l’ufficialità: i dettagli. E può rinnovare anche Handanovic

Chiuso il mercato di gennaio con gli arrivi di Gosens e Caicedo, il focus in casa Inter si sposta sui rinnovi di contratto

Chiuso il mercato di gennaio con gli arrivi di Gosens e Caicedo, il focus in casa Inter si sposta sui rinnovi di contratto. Ecco l'aggiornamento di Tuttosport, in merito a due file aperti, Handanovic e Brozovic.

"Nelle prossime settimane entrerà nel vivo pure la trattativa per rinnovare Handanovic (qui l’ottimismo regna sovrano), mentre per Brozovic si attende solo l’ufficialità del prolungamento fino al 2026 con ingaggio da 6 milioni più bonus per sfiorare i 7".