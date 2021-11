Rinnovo Brozovic, offerta Inter come a Barella. GdS: “Zero chance invece se…”

I dettagli della proposta che ha in mente il club nerazzurro per il prolungamento del contratto del croato

Ci sarà margine tra Inter e Brozovic per trovare un accordo? Per capirlo sarà necessario un confronto che tarda ad arrivare. La posizione del club nerazzurro è però già chiara, come spiega la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’Inter verificherà subito se la richiesta di Brozovic sarà da considerare fuori mercato, ovvero pari ai 6 milioni appena controfirmati da Lautaro. Se davvero così sarà, i margini per un nuovo contratto saranno pari a zero. Il club ha in testa un accordo diverso, un adeguamento minimo per un calciatore che già oggi, bonus compresi, viaggia sui 4 milioni di stipendio. Il club dovrebbe proporre a Brozovic la stessa tipologia di contratto offerta a Barella, ovvero un ingaggio a salire con partenza da 4,5 milioni".