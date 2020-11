CdS – Rinnovo Conte? L’Inter vuole ragionare su cose concrete: prima servono due traguardi

Sottolinea il Corriere dello Sport: “In campionato, i nerazzurri sono indietro, ma con tutte le possibilità per risalire, visto che la classifica è corta e che anche le altre grandi non stanno volando. In Champions, invece, la situazione è più complicata, ma nemmeno definitivamente compromessa. Già, però, non si sbaglia a immaginare che, prima di pensare di proporre un prolungamento di contratto, l’Inter voglia ragionare su qualcosa di più concreto. Volendo sintetizzare, l’annata deve svoltare e riportare Handanovic e soci in alto in classifica e, possibilmente, alla seconda fase di Champions”.