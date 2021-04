Inter, dopo ieri diminuite le chance del rinnovo di Handanovic? “Tutti sanno che…”

Il grave errore del portiere di ieri ha portato in vantaggio lo Spezia: ora ricominciano i dubbi sul futuro dello sloveno

E' ancora sotto gli occhi di tutti il grave errore di Samir Handanovic di ieri sera, che ha permesso allo Spezia di portarsi in vantaggio nella sfida contro l'Inter. Ed ecco che torna di moda il discorso legato al futuro del portiere sloveno, che, secondo Tuttosport, potrebbe non essere più così certo: "Samir resta una colonna portante della squadra, dentro e fuori dal campo. Tutti ad Appiano Gentile sanno che si tratta di un professionista esemplare, il primo ad arrivare al centro d’allenamento e l’ultimo ad andare via.