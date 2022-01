Inter, rinnovo Inzaghi più avanti. Zhang entusiasta, prolungamento non in discussione

Il presidente di ritorno in Italia avrà modo di incontrare di persona Inzaghi e di parlare anche del suo futuro all'Inter

L'arrivo di Zhang in Italia sarà l'occasione per parlare del mercato dell'Inter, di affrontare la questione rinnovi dei dirigenti e di alcuni giocatori. Ma non solo. Il presidente avrà modo di incontrare di persona Inzaghi e di parlare anche del futuro.

"Il rinnovo del contratto arriverà più avanti, ma non è in discussione. Il feeling tra i due è certificato. Ed è confermato ogni settimana, non solo sul piano dei risultati. Al presidente è piaciuto da sempre l’atteggiamento dell’allenatore e le parole spese pubblicamente nei confronti della società nei giorni più difficili, quelli post cessione di Lukaku. Di sicuro, un’inversione di rotta notevole rispetto al passato: con Antonio Conte la società è spesso finita nel mirino, anche sul piano delle dichiarazioni. Non è un dettaglio, è sostanza e non solo forma. Ecco perché tutto porta a pensare che il legame tra Inzaghi e l’Inter sia destinato a durare. Simone piace a tutti. E Steven glielo ribadirà di persona - dopo averlo già fatto in via telematica prima di Natale - nei prossimi giorni", riporta La Gazzetta dello Sport.