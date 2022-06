Rinnovo Inzaghi, oggi l’ufficialità. Il retroscena. “Due giorni dopo la fine del campionato…”

La notizia era nell'aria ma oggi arriverà anche l'ufficialità del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter fino al 2024 con opzione di un altro anno fino al 2025. Il tecnico vedrà il suo ingaggio migliorato, dai 4 mln precedenti fino ai 5, comprensivi di bonus. Il rinnovo è un segno di riconoscimento della dirigenza e della proprietà per il lavoro svolto e per i due titoli conseguiti al primo anno all'Inter.

La Gazzetta dello Sport, però, svela anche un retroscena. "Va raccontato un piccolo retroscena relativo al primo di questi incontri di mercato tra il tecnico e la dirigenza, quello avvenuto due giorni dopo la fine del campionato. La delusione per lo scudetto finito al Milan era viva. Ma lì Inzaghi ha mostrato grande voglia di riscatto. Ha dato la spinta a società e dirigenti. In 48 ore è cambiato il suo umore. Perché ha capito che, nonostante le necessità di bilancio e dunque la rinuncia ad almeno un big, avrebbe avuto per le mani una squadra ancora più forte, con l’obiettivo di andare a prendersi la seconda stella. Di più: quel giorno il tecnico aveva chiesto una rosa completa per l’inizio del ritiro. Le pedine, ora si può dire, stanno andando al loro posto", la chiosa del quotidiano.