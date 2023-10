L'Inter vuole blindare Henrikh Mkhitaryan. In scadenza al 30 giugno 2024, l'armeno è uno degli insostituibili di Simone Inzaghi e la società è al lavoro per il prolungamento di contratto. Come riportato da Sky Sport, le parti sono al lavoro per un rinnovo di contratto biennale per l'ex Roma. Attualmente, Mkhitaryan guadagna 3,5 milioni di euro a stagione.