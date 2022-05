Rinnovo Perisic, fiducia Inter inalterata: nella trattativa c’è il fattore Dzeko

I nerazzurri vogliono trovare un accordo con l'esterno croato, il cui contratto scade a giugno: intesa ancora possibile

MVP della finale di Coppa Italia, trascinatore e leader, protagonista di una stagione super: Ivan Perisic è l'autentico uomo in più dell'Inter. L'esterno croato, complici le sue prestazioni top e il contratto in scadenza a giugno, è il nome più chiacchierato in casa nerazzurra: le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo, e le parole pronunciate dal giocatore al termine del match contro la Juventus non lasciano tranquilli i tifosi interisti. Tuttavia, come scrive Tuttosport, l'ottimismo rimane:

"Nonostante il fastidio e una certa irritazione provata dagli alti vertici di Viale della Liberazione, la fiducia per il prolungamento del contratto del calciatore resta inalterata. All'Inter sanno perfettamente che Perisic voglia restare e sono concordi col croato nel costruire nuovamente una squadra che possa lottare per obiettivi importanti. Certo, vista l'età del calciatore difficilmente si spingeranno più in là dei 4.5 milioni di euro, bonus compresi, prospettati all'atleta nei precedenti contatti con il suo entourage. Dall'altra parte, dopo una stagione da assoluto top, si tireranno le somme finali.

Perisic si sente ancora un possibile assoluto protagonista. Non vuole svernare in campionati minori, né tantomeno accettare la corte delle medio-piccole inglesi (o europee). Al primo posto c'è la competitività sportiva, unita al volere conquistare nuovi trionfi. Il Bayern, con cui ha conquistato il Triplete nel 19-20 non lo ha messo sul suo taccuino e altri club tedeschi interessanti non sembrano esserci. Se davvero il Chelsea bussasse alla sua porta probabilmente il futuro di Ivan sarebbe in quel di Londra, ma ad oggi quella Blues non è una pista concreta. Nonostante tutto la priorità si chiama Inter, ancora".

"Perisic a Milano si trova bene e in squadra ha pure diversi amici, come Dzeko, atteso e rincorso per anni e finalmente abbracciato la scorsa estate. Proprio l'ingaggio del bosniaco, di tre anni più vecchio, da 5 milioni anche per la prossima annata, è uno dei parametri che il croato usa pensando al suo rinnovo. Perisic oggi prende 5 milioni, con bonus, e non vorrebbe andare a percepire meno in futuro, non fosse altro perché la sua stagione è stata impressionante. L'Inter mettendo sul piatto 4.5 crede di aver già fatto un passo importante verso Perisic, considerando anche l'arrivo a gennaio di Gosens , classe '94 e destinato a diventare il proprietario della corsia mancina".