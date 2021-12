Supercoppa Italiana, Inter e Juve spingono per rinviare a fine campionato. La Lega frena

Come vi abbiamo riportato, Inter e Juventus starebbero valutando il rinvio della gara di Supercoppa Italiana, prevista per il 12 gennaio

Come vi abbiamo riportato, Inter e Juventus starebbero valutando il rinvio della gara di Supercoppa Italiana, prevista per il 12 gennaio a San Siro. La situazione epidemiologica e la conseguente decisione del Governo di abbassare la capienza degli stadi dal 75% al 50%, nonché la difficoltà in merito ai biglietti già venduti, infatti, avrebbero spinto i due club a riflettere sulla possibilità di posticipare la partita al termine del campionato. Scrive la Gazzetta dello Sport: