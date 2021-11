Inter in ritardo alla 12esima: scudetto solo cinque volte. I numeri

La squadra nerazzurra è a meno sette da Milan e Napoli: serve un filotto per recuperare il terreno perduto e bisogna cambiare marcia sugli scontri diretti

Nel campionato 1953-1954 con Foni allenatore e i punti di distanza dalla Juve in vetta erano due. Poi nel '62-'63 con Herrera, quando alla 12esima giornata il Bologna era a + 5. Lo stesso allenatore c'è riuscito l'anno dopo nel 1963-1694, in quel caso a +5 c'era il Milan. Nel 1970-1971 alla guida dell'Inter c'era Invernizzi e in quell'anno arrivò lo scudetto nonostante alla 12esima giornata i nerazzurri avessero tre punti in meno dal Milan capolista in quel momento. Ma è successo anche nella scorsa stagione, la quinta volta. Alla 12esima Conte si portò a meno uno dal Milan e a maggio il titolo è finito nelle mani dei nerazzurri. Il derby della scorsa settimana era l'occasione per portarsi a meno 4 dal Milan ad una giornata dallo scontro diretto con il Napoli di Spalletti. Ma non è arrivata la vittoria. L'Interha dovuto accontentarsi di un punto che non ha affatto accorciato la classifica.