Inter, possibile rivoluzione in difesa: già scelto il nome dal quale ripartire

Skriniar, de Vrij e Acerbi, per motivi diversi, potrebbero non far più parte della rosa nerazzurra il prossimo anno

Fra sacrifici necessari e scelte tecniche, l'Inter del prossimo anno potrebbe essere molto diversa rispetto a quella attuale. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, il reparto che potrebbe subire più cambiamenti è la difesa: "L'Inter potrebbe rivoluzionare anche la difesa. Skriniar non ha ancora dato risposta alla proposta di rinnovo e il suo addio è sempre una possibilità. De Vrij - anche lui in scadenza - potrebbe lasciare, così come difficilmente si andrà al riscatto di Acerbi (per età e costo del riscatto, è lontano dai parametri richiesti da Zhang)".