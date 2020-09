Calcio in tv, rivoluzione Sky: Billò al posto della D’Amico. Anche Caressa fa ‘acquisti’

Sky Sport ha presentato i conduttori della prossima stagione calcistica: confermate le novità già attese nelle scorse settimane. Ilaria D’Amico ha detto addio al mondo dello sport e il suo posto, come conduttrice per le serate di Champions, è stato preso da Anna Billò, finora impiegata in Europa League.

L’eredità della Billò sarà raccolta da Leo Di Bello, che sarà quindi il conduttore per le serate dedicate all’ex Coppa Uefa. Fa ‘acquisti’ anche il Club di Fabio Caressa, che dalla prossima stagione potrà contare sull’esperienza di Sandro Piccinini, che tornerà in tv come ospite fisso la domenica sera negli studi di Sky Sport.