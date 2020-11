TS – Inter, quante sviste degli arbitri: Rocchi alla Pinetina per analizzare il file degli errori

C’è anche il direttore di gara francese Clement Turpin nella lista nera dell’Inter. Il mancato fischio del fallo di Mendy su Hakimi che ha portato all’1-0 del Real Madrid è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che i nerazzurri non hanno digerito.

Come riferisce Tuttosport, il problema dell’Inter è che in ognuna delle ultime quattro partite giocate ci sono stati errori da parte degli arbitri. A Genova (arbitro Massa) il contatto Bani-Lukaku con un rigore non assegnato e passato sotto traccia per la vittoria dei nerazzurri; a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk il ‘placcaggio stile “Sei Nazioni”‘ di Bondar su Lukaku, ignorato dal direttore di gara bulgaro Kabaev; ancora più clamoroso quello che è successo con Piccinini contro il Parma a San Siro con il contatto Balogh-Perisic. Dopo la partita contro i ducali, Marotta si è fatto sentire.

Il quotidiano rivela che quanto accaduto in Italia verrà analizzato con Gianluca Rocchi, consulente delle relazioni istituzionali della Can, che farà visita alla Pinetina dopo il 23 novembre, quando saranno rientrati ad Appiano Gentile tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.