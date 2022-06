Romano: “Inter, Lukaku e non solo: da ufficializzare queste 5 operazioni in entrata”

Tutte le operazioni di mercato già chiuse dall’Inter, solo da ufficializzare. Ne ha parlato Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA)

Tutte le operazioni di mercato già chiuse dall’Inter, solo da ufficializzare. Ne ha parlato Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “Per Lukaku è tutto fatto, per il ritorno all’Inter. Si stanno sistemando i contratti, saranno all’incirca 8 milioni più bonus legati allo scudetto. Settimana prossima tornerà a Milano per svolgere le visite mediche. Possiamo a tutti gli effetti considerarlo un giocatore dell’Inter. L’operazione in prestito con diritto di riscatto di Bellanova è chiusa, idem quella di Asllani con l’Empoli. Mkhitaryan ha già svolto le visite mediche, Onana dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore dell’Inter”, le parole dell’esperto di calciomercato internazionale.