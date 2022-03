Romano: “Inter molto avanti per Bremer. Lukaku? Bisogna capire una cosa”

Le dichiarazioni del giornalista con le ultimissime sulle trattative del club nerazzurro in vista del mercato estivo

"Dybala-Lukaku all’Inter? Fantamercato oggi, mi sembra molto difficile per gli ingaggi, poi a giugno non si sa mai. Per Lukaku bisogna capire che Chelsea sarà, chi saranno i proprietari ecco. L’Inter di un mese fa a livello di pianificazione non è la stessa di oggi ecco".