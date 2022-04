Romano: “Rinnovo Perisic, in programma nuovo incontro con l’Inter. Molti club…”

Il croato è sempre più fondamentale per la squadra di Inzaghi. Il club lavora per trovare un accordo per il rinnovo

Gianni Pampinella

Contro il Verona è arrivata un'altra grande prestazione. Ivan Perisic si conferma uno dei giocatori imprescindibili di questa Inter. Corsa, lotta, assist. Ivan è insostituibile per Simone Inzaghi che nel corso di alcune interviste ha sottolineato quando il croato sia importante per la squadra.

Adesso gli occhi sono puntati sul futuro di Perisic il cui contratto scade il 30 giugno. Come riporta Fabrizio Romano, c'è un nuovo incontro in programma con l'Inter nelle prossime settimane per discutere il prolungamento del contratto. Secondo il giornalista molti club si sono fatti sotto lo scorso gennaio e stanno ancora seguendo la sua situazione.