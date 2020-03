Incredibile, CR7 blocca Transfermarkt sui social: stessa valutazione di Lukaku

Cristiano Ronaldo ha bloccato Transfermarkt sui social media. La notizia ha dell’incredibile, ma la star portoghese che gioca nella Juventus non ha per nulla gradito la sua nuova valutazione sul mercato. Cristiano valeva intorno ai 90 milioni di sterline (poco più di 100 milioni di euro) nel momento del suo passaggio dal Real Madrid alla Juventus, due anni fa. Da quando veste la maglia bianconera il suo valore di mercato è sceso, praticamente crollato. Anche il compagno di squadra Paulo Dybala è stato valutato ad una cifra superiore a quella del portoghese (£ 76,5 milioni = quasi 90 milioni di euro). Più preziosi di CR7 anche due giocatori dell’Inter: Christian Eriksen (£ 81m = 93 milioni di euro) e Lautaro Martinez (£ 72m = 82 milioni di euro). Cristiano Ronaldo, secondo Transfermarkt, vale esattamente quanto Romelu Lukaku: £ 67,5 milioni, pari a poco meno di 80 milioni di euro. A rivelare il blocco social da parte del giocatore portoghese e la motivazione è stato proprio il sito Transfermarkt: “Cristiano Ronaldo ci ha bloccati dopo aver appreso il suo nuovo valore di mercato, ci ha detto di non esserne contento”.

(Sun)