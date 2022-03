Inter, qualcosa si è rotto tra Sensi e Inzaghi: ecco quando. E a fine anno…

Il centrocampista, oggi in prestito alla Sampdoria, nella prima parte di stagione non ha trovato spazio, tra infortuni e scelte tecniche

Oggi, complici le brutte figure rimediate contro Sassuolo e Torino coincise con l'assenza di Marcelo Brozovic , in tanti hanno criticato la scelta della società di privarsi dell'ex Sassuolo così a cuor leggero. La sensazione, secondo Tuttosport, è che le cose non sarebbero comunque cambiate. Motivo? Il rapporto non più idilliaco tra Inzaghi e lo stesso Sensi.

"Non ha trovato lo spazio che si aspettava Stefano Sensi. [...] Al "Luigi Ferraris" il centrocampista (era il 12 settembre), infortunandosi, ha di fatto lasciato in dieci la squadra negli ultimi venticinque minuti con la Samp. Lì l'Inter - che sembrava in grado di rimettere le cose definitivamente a posto dopo il 2-2 di Augello - non è riuscita più a ripartire. Quel pomeriggio qualcosa si è rotto tra i due: probabilmente Inzaghi è stato colpito negativamente dalla fragilità fisica del giocatore, certo è che Sensi (titolare alla prima di campionato col Genoa), non ha più trovato spazio finendo per chiedere la cessione in prestito proprio alla Samp dove è stato titolare in 5 delle 6 gare da titolare fin qui giocate.