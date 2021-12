Rummenigge: “Inter, col Liverpool è dura, ma puoi farcela. Negli ultimi mesi…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato dei sorteggi di Champions League e ha detto la sua sul Bayern e sulla squadra di Inzaghi

«Partita abbordabile per l'Inter quella contro il Liverpool? Forse la partita delle partite. C'è PSG-Real che sarà interessante, ma il club inglese sta andando bene quest'anno. È secondo in Premier League, ha vinto sei partite su sei nei gironi di Champions. Klopp sta facendo bene. Sarà una partita dura, ma in due buone giornate l'Inter ha teoricamente delle chance di passare il turno. Negli ultimi due mesi sta andando bene, è capolista in Serie A e si è qualificata agli ottavi di Champions. Ha perso un giocatore come Lukaku, era stato importante per l'ultimo scudetto, hanno cambiato allenatore. Sta facendo bene anche lui. Posso solo fare i complimenti all'Inter».