Rummenigge: “Alaba? Troveremo una soluzione per il rinnovo. E può finire qui la carriera”

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di David Alaba, giocatore che è stato associato da diverse fonti anche al mercato dell’Inter. «Devo dire che ha giocato un’ottima stagione. Ha giocato da difensore centrale per necessità perché abbiamo avuto molti infortuni e lo ha fatto molto bene. Ha preso in mano le redini del gioco, imposta il ritmo e agisce semplicemente come se fosse il capo della difesa. È molto, molto importante per noi. Sono ottimista sul fatto che alla fine troveremo una soluzione per il rinnovo e che David finirà persino la sua carriera qui. Ho sempre detto che per me David è in realtà qualcosa come il Franz Beckenbauer, potrebbe giocare su quel livello. Penso che lui sappia cosa sia il Bayern e noi sappiamo cosa sia Alaba», ha detto il dirigente del club tedesco.

(Fonte: sport.sky.de)