Sabatini: “Inter di Inzaghi gioca bene grazie a Conte? Non ci sto”. Ma Ferri interviene e…

Acceso dibattito tra Sandro Sabatini e Riccardo Ferri. Quanti sono i meriti del lavoro di Conte nei successi dell'Inter di Inzaghi?

"L'Inter senza Conte e Lukaku gioca meglio dell'Inter con Conte e Lukaku. E l'ha detto Gagliardini che sono più liberi. Dire adesso che è merito di Conte se l'Inter gioca bene...io non ci sto. Poi fate come vi pare. Per me è merito di Inzaghi. Fine". Così Sandro Sabatini, ospite a Mediaset, ha parlato degli ultimi successi dell'Inter di Simone Inzaghi. Successi che hanno inevitabilmente acceso i confronti con l'annata firmata Antonio Conte.