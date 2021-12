Sala: “San Siro? Se qualcuno lo vuole in affitto sono pronto a collaborare”

Le parole del sindaco di Milano su San Siro nel corso del tradizionale scambio di auguri con la stampa a Palazzo Marino

"Abbiamo dato il pubblico interesse dopo tanto tempo di lavoro, non è che ci si può aspettare da me che dica che abbiamo sbagliato. Quella è la nostra via. Quello che ci si può aspettare è un dibattito rispetto a San Siro. Esiste la possibilità che qualcuno prenda in affitto San Siro per farne un uso che abbia un senso? Questa cosa la dico a tutti: c'è qualcuno che ha questa disponibilità? Perché non esiste nessuna funzione pubblica gestita dal Comune che abbia senso in San Siro ma se qualcuno facesse una proposta e una offerta non avrei nulla da dire e cercherei di collaborare".