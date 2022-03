Sala: “Stadio, io non voglio polemiche e vado avanti. Sto ai fatti: Inter e Milan mi hanno…”

Giuseppe Sala ha commentato le ultime indiscrezioni secondo cui Inter e Milan sarebbero pronti a costruire il nuovo stadio fuori Milano

"Mi sono imposto di non essere polemico, di cercare di essere il più tranquillo ed educato possibile e quindi continuerò su questa via. Sto ai fatti e non faccio commenti: i fatti sono che le squadre mi hanno scritto proprio una settimana fa dando la loro disponibilità al dibattito pubblico e dicendo che procederanno a costruire un progetto che possa essere oggetto del dibattito pubblico".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa secondo cui Inter e Milan sarebbero pronti a costruire il nuovo stadio fuori dai confini di Milano, abbandonando quindi l'area di San Siro. "O è la Gazzetta dello Sport che sta fomentando polemiche oppure devo considerare che la lettera che mi hanno inviato le squadre era priva di significato. Non lo so, però io continuerò a fare la mia parte - ha concluso -. Voglio evitare che qualunque mia parola suoni come polemica o come ostacolo alla realizzazione di questo progetto. Io andrò avanti".