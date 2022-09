Sala: “A Inter e Milan ho fatto rispettare le regole. San Siro? Non vogliono…”

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di un convegno sulla qualità dell'aria in città rispondendo alle preoccupazioni di una cittadina sul futuro cantiere per la demolizione del Meazza. "E' noto - ha poi aggiunto Sala - che ho passato tutta la prima fase dicendo di mettere a posto San Siro e non lo vogliono fare. Il progetto attuale rispetta pero' integralmente i volumi del pgt".