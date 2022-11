Sala: “Stadio? Noi non vogliamo bloccare questo processo: qualcun altro pare di sì”

Le parole del sindaco di Milano: "Non ho problemi a ridirlo: mi auguro che la Giunta sia in condizione di esprimersi favorevolmente"

Intervenuto durante l'evento Rcs Academy, Beppe Sala , sindaco di Milano, ha parlato così del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan: "Abbiamo fatto due anni di discussione, poi la legge ci dice che va fatto il dibattito pubblico: termina con al consegna dei risultati il 19 di questo mese, poi la Giunta si esprimerà. Io l'ho detto mille volte, non ho problemi a ridirlo: mi auguro che si sia in condizione di esprimersi favorevolmente.

Poi le squadre dovranno fare un progetto esecutivo, che oggi non c'è ma che non fanno prima dell'ok della Giunta, poi si arriverà in Consiglio. E' difficile quando uno ti dice che San Siro deve restare su: cosa ne facciamo? Io amo San Siro follemente, tutti sanno che fin dall'inizio ho provato a convincere i club a metterlo a posto: loro mi dicono no perché bisogna stare fuori 2/3 anni. Se ci fosse una proposta seria, io sarei solo che contento: noi non siamo tra quelli che vogliono bloccare questo processo, qualcun altro negli ultimi giorni mi pare di sì".