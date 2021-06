Sala: “Stadio nuovo con condizioni giuste. Inter? Mi aspetto solo una cessione. Conte…”

Nella sua intervista a Skysport il sindaco di Milano ha parlato di stadio ma anche del club nerazzurro

Eva A. Provenzano

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha rilasciato un'intervisti (in bici) a Skysport e ha parlato dello stadio San Siro, della costruzione del nuovo impianto e anche dell'Inter.

«Il Meazza nel 2026 ospiterà l'inaugurazione dell'Olimpiade? Questo c'è scritto nel dossier di candidatura. Se ci dovesse essere un nuovo stadio con il Cio non avremmo nessun problema. Ma rimane il fatto che sarebbe una straordinaria sede per inaugurare l'Olimpiade. Questo stadio rappresenta ricordi e vittorie. Dopo di che capisco le esigenze delle squadre. Se ci saranno le condizioni giuste e capite che il tema non è lo stadio in sé ma sono gli sviluppi immobiliari attorno in un quartiere critico, se ci saranno le condizioni giuste il mondo va avanti». «Stadi più moderni possono aiutare le squadre che in questo momento hanno difficoltà finanziarie», ha aggiunto sul tema.

Festa scudetto

«L'ho vista dalla sala di controllo della Prefettura perché stavamo controllando lo svolgimento dei festeggiamenti. Non è stata la stessa cosa, diciamo. Per la prima volta nel mio mandato due club milanesi in Champions League, bene che il Milan ce l'abbia fatta. Sono realisticamente felice», ha detto.

Conte

Prima dell'addio del tecnico, il sindaco ha sentito l'ormai ex tecnico nerazzurro: «Se mi ha sorpreso? Mi è dispiaciuto molto. Non mi ha sorpreso. Perché lo avevo sentito nei giorni prima e ho capito che la sua ambizione non coincideva con i programmi della società. Non sono stato sorpreso. Ma dispiaciuto sì. Se temo ridimensionamento per l'Inter? Spero che ci sia una cessione importante e non di più e così come ogni tifoso tende sempre ad esprimere positività, così faccio anche io», ha concluso.

(Fonte: SS24)