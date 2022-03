Sala: “Stadio sì, ma rispettando le regole. Inter e Milan libere, noi andiamo avanti”

Il sindaco di Milano è tornato a parlare della questione legata al nuovo impianto di gioco voluto dai due club

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della partenza dalla Fiera Milano di Rho di un convoglio di aiuti umanitari diretto ai profughi ucraini in Polonia è tornato a parlare della tanto discussa questione stadio: "Se le squadre ritengono di volere altre opzioni sono liberissime, ma noi stiamo andando avanti. Stiamo lanciando una gara veloce per identificare il coordinatore del dibattito pubblico, quindi non ci fermiamo e non abbiamo esitazioni. Non c’è nessuna evoluzione. Io vorrei smettere di parlare e fare i fatti. Io sono convinto che lo stadio si debba fare nel rispetto delle regole. Il dibattito pubblico non me lo invento io, è qualcosa che c'è, che possa piacere o meno. Io quindi continuo a richiamare il tema delle regole. Non credo che ci sia mai stata una mia parola che abbia portato a pensare che non vogliamo fare lo stadio. Detto ciò ognuno può fare le considerazioni che vuole fare. Se ho sentito negli ultimi giorni i rappresentanti di Inter e Milan? In maniera informale sì, dopodiché è un tema di dibattito. Se metto lì tutte le polemiche o tutte quelle che ci sono state dall'inizio facciamo un libro di mille pagine. Quindi andiamo avanti".