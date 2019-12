Salvo24 al CorSport: “Ecco chi sono. Conte? Non volevo offendere. La mail? Balle, esiste”

In effetti dalla foto del contatto whatsapp lei sembra molto più giovane.

«Ed è una foto recente. Sono con la mia terza moglie. Ho avuto tre mogli, già, e ho un figlio diciassettenne».

Salvo è l’autore della mail che ha fatto arrabbiare (eufemismo) Antonio Conte e l’Inter.

«Ancora non capisco. Non volevo offendere Conte dandogli dell’esaurito. Forse avrei potuto definirlo tarantolato, per come si agita in campo ma nel linguaggio del tifoso, “esaurito” ha un significato ben diverso. C’entrano lo stress, la tensione, le pressioni, il modo di porsi». Non è stato interpretato in quel modo.

«Me ne sono accorto. L’altro giorno mi sono scusato con Cucci, il maestro, e con lei per il casino che vi ho procurato. Lo ripeto: mai mi sarei immaginato un effetto del genere. Probabilmente, mi sono detto, la risposta data da Cucci ha infastidito altri, i dirigenti, dal momento che lui ha spostato la questione dall’allenatore alla società, segnalando le imprese francesi di Icardi». Tifa realmente per il Bologna?

«Certo. E conservo la tessera del Bologna Rossoblù Club di Roma. Mi iscrissi nel ’92-’93 grazie all’onorevole Fini». Ma non mi dica.

«Gli vendetti un’auto, lavoravo in una concessionaria piuttosto importante e sapendolo tifoso del Bologna gli raccontai della mia passione per la stessa squadra, lui mi parlò del club. Dopo pochi mesi ero tra i soci più fedeli e attivi. Mio figlio invece è della Roma, per la quale simpatizzo un po’. Più volte ho scritto a Cucci criticando Pallotta e confrontando la sua gestione con quella di Saputo. Che a Bologna ogni tanto si presenta, sviluppa progetti per lo stadio, insomma si fa vedere, a differenza dell’americano».

Quante volte ha scritto a “Post”, la pagina di Cucci sul Corriere dello Sport?

«Il Corriere è il mio giornale da sempre. Compro due quotidiani ogni mattina, lo sportivo e il Corriere della Sera. Avrò inviato una trentina di mail al mio mito, le prime quando a Bologna c’era Inzaghi. Mi meraviglio che abbiano potuto pensare che un professionista del calibro di Cucci, e con la sua storia professionale, potesse essersi inventato quella mail».