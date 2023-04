Samaden va all’Atalanta. Due nomi in ballottaggio per sostituirlo all’Inter

Roberto Samaden è stato un'istituzione per il settore giovanile dell'Inter. Ha deciso di lasciare il club nerazzurro dopo 33 anni al suo servizio (dal suo lavoro sono arrivati all'Inter Dimarco, Pinamonti, Bonazzoli, Duncan, Benassi, Bessa e sono solo alcuni esempi) e ha optato per una nuova opzione, una nuova avventura in carriera. Gli sono arrivate anche offerte come direttore generale di club di Serie B. Alla fine ha deciso di accettare l'offerta che gli ha fatto l'Atalanta e dal primo luglio sarà il responsabile del settore giovanile della società bergamasca.