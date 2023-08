Samardzic via da Milano, l’Inter attende la decisione. Piano B? Due piste. Il West Ham…

I nerazzurri non hanno intenzione di fare ulteriori passi in più, si aspettano una decisione quanto prima altrimenti considereranno chiuso (in senso negativo) l’affare.

“Sullo sfondo il West Ham osserva interessato, prima di compiere una mossa ufficiale, - si legge - e allo stesso tempo in casa Udinese c’è irritazione per un cambio di piani a dir poco repentino rispetto a quanto pattuito, visto che con il campionato dietro l’angolo servono certezze da entrambe le parti”.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha già il piano B:

“Nel caso in cui saltasse l’affare, per poter completare il reparto i dirigenti dell’Inter dovranno decidere se trovare una soluzione interna oppure concentrarsi su altri nomi, come quello dello svincolato Pereyra, reputato non una priorità nelle settimane scorse e che potrebbe diventare un’alternativa last minute in caso di bisogno”.

