Sky – Samardzic-Inter, improvviso rallentamento: sorgono problemi economici

Come anticipato da FCIN1908.it, sono cambiate le richieste dell’entourage di Lazar Samardzic: conferma anche Sky

Come anticipato da FCIN1908.it, sono cambiate le richieste dell’entourage di Lazar Samardzic. Nel pomeriggio nella sede dell’Inter è andato in scena un incontro e sono sorti problemi di carattere economico. Ecco la conferma di Sky Sport: “Un improvviso rallentamento, quello che sta avvenendo in casa Inter nella definizione dell'arrivo di Lazar Samardzic. Dopo aver trovato ormai da tempo l'accordo con l'Udinese, e con il giocatore arrivato a Milano nei giorni scorsi, l'incontro tra l'entourage del centrocampista e la dirigenza nerazzurra ha verificato un rallentamento.