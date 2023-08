Messaggero Veneto – Samardzic, ritardi con l’Inter per le pretese del padre e le commissioni

E proprio da lui che bisogna partire, visto che ieri la mezzala, inserita come contropartita da Gino Pozzo, è stata pesantemente tirata in ballo come causa del rallentamento dell'intera operazione, al punto da scatenare i non pochi tifosi nerazzurri che lo hanno insultato sui social. Ma i problemi sembrano essere altri, ad esempio l'accordo ancora da trovare tra le due società per definire le modalità del riscatto obbligatorio di Samardzic, fissato a 15 milioni per la prossima stagione, e a quell'improvviso stand-by imposto alla Trattativa dall'esigenza dell'Inter di pensare prima al centravanti da portare in dote a Simone Inzaghi, anche lui fresco di trattativa per avere rinnovato fino al 2025.