San Siro, Sala: “Ricorso su vincolo è atto doveroso. E invitiamo Inter e Milan a…”

"Il vincolo lo riteniamo ingiusto, non fondato. Il ricorso è un atto di tutela perché quello è un danno economico a un nostro bene, quindi se non lo facessi non mi sentirei di tutelare lo stadio", aggiunge Sala che poi spiega: "In più lo facciamo perché vediamo questo vincolo come una forzatura e ci viene da pensare quali altre forzature potranno essere fatte se noi non cominciamo a opporci, quindi lo faremo". Sulle tempistiche, infine, il sindaco conclude: "Non ho idea"