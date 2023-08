GdS – Stadio, San Siro non si può demolire, Inter e Milan lasceranno Milano: lo scenario

Ora è ufficiale: la Soprintendenza ha messo il vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro, che quindi non potrà essere abbattuto

Ora è ufficiale: la Soprintendenza ha messo il vincolo sul secondo anello dello stadio di San Siro, che quindi non potrà essere abbattuto. Una decisione, quella delle istituzioni, che dunque spinge con forza Inter e Milan a lasciare Milano e a costruirsi il proprio stadio altrove. Sull'argomento, la Gazzetta dello Sport scrive:

"L'Inter è indirizzata a costruire la sua nuova casa a Rozzano, il Milan a San Donato. Per ora convivranno a San Siro, ma il futuro dei due club ha imboccato due strade diverse. Il Comune, che è proprietario del Meazza e sta riscuotendo ogni anno un canone della due società, dovrà gestirlo in prima persona, con tanto di spese per i lavori di manutenzione e ammodernamento".