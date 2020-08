Inter, la conferma di Sanchez allontana Dzeko: scelto il nome per completare l’attacco

L’Inter è sempre più vicina a definire l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez: il Manchester United si è convinto a rescindere il contratto con il Niño Maravilla, pronto ora a legarsi ai nerazzurri con un triennale da 7 milioni di euro a stagione. La conferma del cileno, tuttavia, con ogni probabilità scrive la parola fine sul tormentone Dzeko, prima richiesta di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter completerà il reparto avanzato con un altro nome:

“Se Martinez non partirà, con il Toro, Lukaku e Alexis, Conte (o il suo sostituto) avrà un reparto offensivo di notevole qualità da completare con un altro elemento. Difficile, anche per motivi di costi, che possa essere Dzeko. Più facile si tratti di una prima punta giovane e di prospettiva: se verrà riscattato subito dal Genoa (non è detto…) e non finirà alla Juventus, occhio a Pinamonti“.