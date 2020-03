Sanchez convocato dal Cile. Il Ministro della Salute: “Chi arriva dall’Europa in quarantena”

Sono stati convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 del 26 e del 31 marzo, quelle che il Cile giocherà contro Uruguay e Colombia. Ma Sanchez, attaccante dell’Inter, Vidal, Medel e Pulgar arrivano dall’Europa e soprattutto da zone colpite dal coronavirus.

Per questo il ministro della Salute, Jaime Mañalich, ha ricordato che le persone che arrivano dall’estero «devono svolgere un periodo di quarantena di 14 giorni a casa per poi avere la licenza medica» e non fanno eccezione i calciatori. «Non ci sarà nessuna distinzione, su nessuna professione, perché nessuno può essere immune al coronavirus e in effetti in Italia hanno chiesto a tutti di stare a casa e la quarantena vale per qualsiasi persona. Le misure sono quelle dell’isolamento e se i giocatori vogliono allenarsi a casa o essere messi in quarantena con tutta la squadra nazionale non dipende da noi».