Sanchez vuole a tornare a giocare: “Ha capito che nell’Inter di Inzaghi…”

L'attaccante cileno è rimasto tutto il tempo in panchina contro il Sassuolo e non ha preso bene la scelta di Inzaghi

Alexis Sanchez non ha preso bene la panchina di Sassuolo, nella gara vinta per 2-1 in rimonta. Dopo lo sfogo sui social, il cileno ha raggiunto la sua nazionale per il triplo impegno di questi giorni verso Qatar 2022 contro Perù, Paraguay e Venezuela. Sanchez è pronto a giocare dal 1’ con il suo Cile, dopo la delusione nell’ultima di campionato.

Come sottolinea oggi Tuttosport, “Sanchez vuole tornare a giocare, essere protagonista, e ha capito che nell’Inter di Simone Inzaghi non è possibile. Né ieri, né oggi e nemmeno quando tornerà da Santiago del Cile dove ha raggiunto la Roja per rispondere alla convocazione del ct Martin Lasarte. […] 3 apparizioni appena in campionato, una in Champions, 70’ in tutto con un assist vincente che fa statistica. Decisamente poco per un giocatore che un anno fa con Antonio Conte in panchina è stato uno dei protagonisti per la vittoria finale, segnando 7 reti e realizzando 7 assist in più di 1500 minuti giocati”, si legge.