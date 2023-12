Sanchez, c’è solo l’Inter nei suoi pensieri. No alle offerte, la Champions per nuovi scenari

Da quando è tornato all'Inter, la Champions è diventata il suo habitat naturale o, se preferite, il suo territorio di caccia ideale (il leone...). Sanchez ha firmato due gol pesanti contro il Salisburgo e il Benfica e, più in generale, ha giocato un maggior numero di minuti in Europa (250 in 5 presenze) rispetto alla Serie A (125 in 5 apparizioni). Il tecnico di Piacenza sfrutta la sua esperienza nella coppa più prestigiosa del Vecchio Continente (già 76 presenze, nessuno più di lui nella rosa nerazzurra) e la sua qualità per tenere alto il livello e far rifiatare a turno Lautaro e Thuram. Succederà probabilmente anche contro la Real Sociedad visto che il cileno è stato provato ieri mattina accanto al francese.

"Il contratto di Sanchez con il club di viale della Liberazione scadrà il 30 giugno e al momento la dirigenza non ha preso nessuna decisione sul suo futuro. E' possibile che l'obiettivo sia mettere in rosa un attaccante più giovane, ma dipenderà dalle disponibilità economiche. Il cileno è arrivato a zero ed è costato praticamente solo l'ingaggio da 2,8 milioni netti. I due gol in Champions, e i premi Uefa che hanno fruttato (una vittoria da 2,8 milioni e un pareggio da 930.000 euro), hanno già reso l'investimento... un successo. Lui però non vuole fermarsi e spera in altre soddisfazioni. Perché a Milano vive bene e se gli chiedessero di restare, certo non direbbe di no. Altrimenti ascolterà le proposte che il suo entourage ha già sul tavolo da tempo", scrive Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.