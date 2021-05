Sky – Juventus-Inter, Sanchez non convocato. Per Conte un solo dubbio di formazione

Secondo Sky Sport, Alexis Sanchez non sarà convocato e dunque non prenderà parte alla trasferta di Torino contro la Juventus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alexis Sanchez non sarà convocato e dunque non prenderà parte alla trasferta di Torino contro la Juventus. Il cileno è ancora alle prese con la botta alla caviglia patita contro la Roma e non fa parte della squadra a disposizione per il match contro i bianconeri.