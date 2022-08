Sanchez: “Al Marsiglia per vincere titoli come all’Inter. Qui su consiglio di…”

Conferenza di presentazione per Alexis Sanchez, ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Ecco le parole dell'ex Inter

Alessandro Cosattini

Conferenza di presentazione per Alexis Sanchez, ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Inter, riportate dal sito francese madeinfoot.ouest-france.fr: “Cosa so dell’OM? Ciò che mi è stato detto: che è un club con grandissima storia, il più grande club francese, l'unico che è riuscito a vincere la Champions League. Sono stati campioni di Francia dieci anni fa, è una sfida per me venire a vincere qui. Quando vengo da qualche parte, è per vincere titoli.

Sanchez-Marsiglia, la verità

Giocare la Champions è sempre qualcosa di molto bello. Cerco sempre di lottare per i titoli ovunque io vada. Per me è una sfida un po' personale provare a vincere un titolo qui. È stato lo stesso per l'Inter, qui è lo stesso. con l'assenza di titoli da molto tempo. È un obiettivo personale, penso che ci sia una buona squadra, un buon allenatore e dei buoni dirigenti. Faremo il massimo per questo.

Per me è una sfida personale. Ho giocato in Italia, Spagna, Inghilterra. Venire in Francia è un passo importante. Lucien Agoumé era all'Inter con me e me ne parlava continuamente. Mi diceva: 'OM è il club numero 1 in Francia, tutti vogliono giocare per l'OM, l'unica squadra che ha vinto l'UCL'. Ho iniziato a seguire tutto questo, mi sono detto 'perché no è una sfida vincere un titolo qui'”, le sue parole.