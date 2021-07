Sanchez, nessun nuovo infortunio in allenamento. Cds: “Punta il Genoa ma…”

Alexis Sanchez è tornato con un fastidio al polpaccio e per questo seguirà un iter personalizzato. Esattamente come scritto da Fcinter1908

Alexis Sanchezè tornato dalla Copa America con un fastidio al polpaccio e per questo seguirà un iter personalizzato per provare ad essere pronto per Inter-Genoa. Assolutamente confermata la notizia data nei giorni scorsi da Fcinter1908. Nessun nuovo infortunio in allenamento per il cileno, che si trascina però questo fastidio dall'ultima partita giocata con il Cile.