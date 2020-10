CdS – Inter, niente Genoa per Sanchez. Un big out a centrocampo: “Potrebbe stare fuori…”

Alexis Sanchez non sarà a disposizione dell’Inter di Conte per la sfida di quest’oggi al Ferraris contro il Genoa. Il cileno non è al meglio dal punto di vista fisico. Ma a stare fuori potrebbe essere anche il connazionale Vidal, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Niente Genoa per Sanchez. Gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare all’adduttore destro. Verrà valutato giorno dopo giorno. Sensi, invece, dovrebbe accomodarsi in panchina (…). Potrebbe essere l’occasione giusta per far rifiatare Vidal: dentro, quindi Brozovic, con conseguente conferma di Eriksen sulla trequarti. Probabile, inoltre, che Nainggolan giochi uno spezzone di gara, in vista, magari, di partire dall’inizio con lo Shakthar“.

(Fonte: Corriere dello Sport)