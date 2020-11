Sanchez: “L’Inter fa sempre quello che dice Conte. Mancano i dettagli. Devo giocare se…”

Dopo la vittoria sul Sassuolo, il primo ad analizzare la partita ai microfoni di Skysport è stato Alexis Sanchez, tra i marcatori della partita. Le sue parole:

-Un’altra tua grande partita, ma serviva anche quella dell’Inter. quanto conta questa svolta?

Sempre facciamo una grande partita. Ci mancano i dettagli, la giocata o il passaggio finale, non aver paura di sbagliare. Stiamo facendo quello che chiede il mister. tutto, quello che vuole. Per me stiamo facendo bene.

-Quanto la squadra gioca anche con te bene in campo?

Amo il calcio e più gioco e più sono in forma, ho bisogno di giocare per far il passaggio che nessuno vede e fare le cose che mi hanno reso quello che sono oggi. Voglio lottare e vincere sempre in un grande club come l’Inter.

-Riuscirete a trovare la scossa in CL?

Abbiamo sbagliato l’approccio col Real, siamo entrati in campo timidi. Ma ho fiducia nei miei compagni, sono tutti giocatori importanti per le loro Nazionali. Noi dobbiamo puntare a vincere sempre contro chiunque.

(Fonte: SS24)