Rinascita Sanchez, in gol due anni dopo: c’è vita oltre la Thu-La. E Arnautovic…

Riecco Alexis Sanchez, in gol due anni dopo l’ultima volta praticamente in Champions League. Ora si attende Arnautovic

Riecco Alexis Sanchez , in gol due anni dopo l’ultima volta praticamente. In Champions aveva segnato il 3 novembre 2021 contro lo Sheriff Tiraspol. Con la rete di ieri ha aggiunto una ulteriore pagina di storia patria: ora con 16 reti ha superato il fratello di tante battaglie Arturo Vidal ed è diventato il miglior marcatore cileno nella storia di questa Coppa, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

“È un po’ prestino per sostenere che ci sia vita oltre la ThuLa, serviranno ben altre testimonianze della presenza cilena su questo pianeta, ma Alexis Sanchez ha almeno iniziato a dare un senso a questo suo secondo matrimonio nerazzurro. Il gol che ha aperto la sfida contro il Salisburgo è servito a rompere il ghiaccio dopo un avvio in cui erano stati gli austriaci a suonare il valzer. Il guizzo del figliol prodigo, tornato d’estate dopo un anno su ottimi livelli al Marsiglia, aveva fatto credere a tutti che sarebbe stata una morbida serata europea, però alla fine l’Inter si è ridotta ad esultare per un 2-1 sparagnino ottenuto passando gli ultimi minuti sulle barricate.