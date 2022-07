Sanchez, situazione complessa: “Sembra scontato che l’Inter sia costretta a…”

E' più complicata del previsto la situazione legata al futuro di Alexis Sanchez . Il centravanti cileno, fuori dai piani dell'Inter, non è propenso come si pensava a lasciare a cuor leggero Milano, ritenendosi ancora un giocatore di primissima fascia. Ecco quindi come il club gestirà la cosa, secondo La Gazzetta dello Sport: "Sanchez ha un contratto da 7 milioni netti e fatica ad accettare l’idea di andare in un campionato di medio livello.

Pensa di meritare un torneo top, continua a rifiutare altre destinazioni, ma non sono molte le squadre in grado di garantirgli uno stipendio simile. Sembra quasi scontato che l’Inter, per uscire da un contratto con scadenza 2023, sarà costretta a concedere una buonuscita al cileno. Al netto del discorso Dybala, Inzaghi non vuole gestire più di quattro attaccanti. Non semplice, la situazione".