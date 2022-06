L’Inter forza l’uscita di Sanchez. Ha scelto la Spagna, serva una ‘spinta’ nerazzurra

L'attaccante cileno lascerà l'Inter per liberare spazio nel bilancio dell'Inter, ma il club nerazzurro dovrà contribuire al suo ingaggio

Per arrivare a Dybala l'Inter deve fare spazio nel reparto offensivo di Inzaghi, ma soprattutto nel bilancio del club nerazzurro. La dirigenza deve 'liberarsi' dell'ingaggio di Sanchez, ormai al capolinea dell'avventura all'Inter.

"A breve l’Inter incontrerà anche l’agente dell’attaccante cileno, Fernando Felicevich, per sbloccare la partenza del giocatore. Su di lui si è mosso prima il Siviglia e adesso il Galatasaray: nessuno dei due club, però, con profitto, almeno fin qui, viste le alte pretese economiche del cileno. Serve un aiuto da parte del club nerazzurro, per arrivare a coprire il delta tra l’ingaggio attualmente percepito all’Inter - 7,5 milioni netti - e quello che presumibilmente offrirà la nuova società, che mai toccherà le altissime vette attuali. Sanchez vuole continuare a giocare in Spagna: prima si chiude l’affare, prima l’Inter può abbracciare Dybala", sottolinea La Gazzetta dello Sport.