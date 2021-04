Inter, Sanchez spegne le polemiche: “Tutti per uno, uno per tutti. Non si molla!”

Nelle scorse ore, Alexis Sanchez aveva diffuso una storia Instagram che molti avevano considerato come una polemica. Il cileno rettifica

Nelle scorse ore, Alexis Sanchez aveva diffuso una storia Instagram che molti avevano considerato come una polemica nei confronti del poco impiego riservatogli da Antonio Conte. L'attaccante dell'Inter, però, sempre attraverso i social ha voluto spegnere ogni dibattito. Il cileno, infatti, ha scritto: "Uno per tutti, tutti per uno. Dai famiglia, non si molla mai!", postando una foto di squadra. Stop alle polemiche, dunque. L'Inter guarda a un solo obiettivo, per coronare un sogno atteso 11 anni.