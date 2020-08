In UK – Sanchez, lo United disposto a rischiare la rottura. Dall’Inter vuole non meno di…

Il Manchester United non abbassa le pretese nei confronti dell’Inter per Alexis Sanchez. Secondo quanto scrive oggi il Sunday Express, i Red Devils avrebbero chiesto 16 milioni di euro al club nerazzurro per riscattare il cartellino dell’attaccate cileno e consentirgli così di giocare l’Europa League.

Essendo scaduto il prestito, infatti, Sanchez questa settimana dovrà lasciare Milano per tornare ad old Trafford dopo che i due club non hanno trovato un accordo per il resto della stagione.

Sanchez non rientra nei piani dello United, che però non intende svenderlo. Dal canto suo l’Inter deve anche trovare un accordo con il giocatore, legato ai Red Devils da un contratto molto ricco da 560.000 sterline a settimana.